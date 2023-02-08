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Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за январь

Экономика Материалы 8 февраля 2023 11:53 (UTC +04:00)
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за январь

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БАКУ/Trend/ - Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за январь 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость более 3000 часто продаваемых продуктов в объектах розничной торговли группы в январе 2023 года оказалась на 16.1% выше по сравнению с этим же периодом (январь) 2022 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с январем 2022 года выросла на 15.9%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 20.7%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 5.2%. С этого года в информацию индекса также включена категория гигиенических и чистящих средств для более полного представления. Для предоставления более подробной информации, с этого года в информацию индекса также включена категория гигиенических и чистящих средств. Таким образом, по сравнению с январем 2022 года гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 19.4%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Отражающий эту динамику отчет публикуется Группой ежемесячно и уже вызвал живой интерес среди экспертного сообщества. Наряду с официальной статистикой, индекс предоставляет дополнительную возможность проследить за изменением цен и покупательской способностью населения. Обычным же потребителям «Розничный Индекс Veyseloglu» помогает спланировать свой ежемесячный бюджет для покупок товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок – от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.

Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за январь
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за январь
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за январь
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за январь
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