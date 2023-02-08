Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за январь

БАКУ/Trend/ - Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за январь 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость более 3000 часто продаваемых продуктов в объектах розничной торговли группы в январе 2023 года оказалась на 16.1% выше по сравнению с этим же периодом (январь) 2022 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с январем 2022 года выросла на 15.9%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 20.7%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 5.2%. С этого года в информацию индекса также включена категория гигиенических и чистящих средств для более полного представления. Для предоставления более подробной информации, с этого года в информацию индекса также включена категория гигиенических и чистящих средств. Таким образом, по сравнению с январем 2022 года гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 19.4%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Отражающий эту динамику отчет публикуется Группой ежемесячно и уже вызвал живой интерес среди экспертного сообщества. Наряду с официальной статистикой, индекс предоставляет дополнительную возможность проследить за изменением цен и покупательской способностью населения. Обычным же потребителям «Розничный Индекс Veyseloglu» помогает спланировать свой ежемесячный бюджет для покупок товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок – от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.