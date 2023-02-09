Группа Компаний Veyseloglu в прошлом году доставила 88 000 тонн урожая c поля в маркеты (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Группа Компаний Veyseloglu в прошлом году осуществила закупку фруктов и овощей у фермеров в размере 88 тысяч тонн.

В настоящее время Группа предлагает покупателям в своих магазинах продукцию 120 фермеров. Благодаря этому сотрудничеству в сети магазинов «Araz» и «OBA» по ​​самой доступной цене представлены местные продукты в соответствии со вкусами потребителей.

В течение прошлого года обсуждались возможности сотрудничества с фермерами более чем в 100 посевных площадях. Группа Компаний также поддержала эффективное планирование посева, правильную упаковку и транспортировку урожая в корректных условиях, что позволило минимизировать потери урожая. «Золотое правило» сотрудничества с фермерами – своевременная выплата фермерам за их труд. В результате местные фермеры получили возможность напрямую представить свою продукцию более широкой торговой сети.

Наличие в Мингячевире и Сальяне пунктов локального хранения, принадлежащих Группе Компаний Veyseloglu , а также специального пункта приема продукции в «Агропарке Шамкир», облегчили работу фермеров в этом районе. Таким образом, производителям не нужно тратить ресурсы, чтобы приехать в Баку, они могут представить для продажи свою продукцию Группе Компаний на своей территории проживания.

В сети магазинов «Araz» и «OBA» покупатели легко поймут разницу в цене и вкусе, в частности на такую продукцию, как яблоки, груши, лимоны, помидоры, огурцы, баклажаны, картофель, лук, чеснок, морковь, капуста и свекла.

Фермеры, желающие сотрудничать с Группой Компаний Veyseloglu, могут обращаться по телефону +994559002424.

Главная цель Группы Компаний Veyseloglu - предоставить своим покупателям органические продукты по максимально доступной цене, и при этом поддержать малый и средний бизнес в Азербайджане.

Таким образом, Veyseloglu создает ценность для клиентов, трудолюбивых фермеров и страны в целом.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность Veyseloglu охватывает все этапы цепочки поставок – от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями посредством сети своих супермаркетов. Философия Группы компаний заключается в достижении продовольственной безопасности и устойчивости поставок продуктов путем создания ценностей для экономики и населения страны.