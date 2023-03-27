Казахстан увеличит объемы транзита нефти через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - КазТрансОйл - национальный нефтеперевозчик Казахстана, отгрузил 9,959 тонн нефти с месторождения Тенгиз в Азербайджан через порт Актау.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на КазТрансОйл.

Нефть доставлялась в Баку морским путем. По прибытии в Азербайджан экспорт природных ресурсов продолжится по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Компания сообщила, что до конца марта в Баку будет отгружено дополнительно 10 000 тонн нефти. Следовательно, общий объем отправляемой в Азербайджан нефти достигнет 20 000 тонн.

Запланированные объемы отгрузки на апрель значительно выше, так как ожидается, что в Азербайджан из Казахстана будет отправлено около 125 000 тонн нефти.

«КазТрансОйл» планировала начать транзит нефти в Азербайджан в феврале. Планы были пересмотрены в связи с форс-мажорной остановкой терминала в Джейхане во время с разрушительного землетрясения в Турции.