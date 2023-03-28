Совершайте оплаты “ASAN xidmət” без очередей с ABB mobile!

БАКУ/Trend/ - Некоторые оплаты, осуществляемые в центрах "ASAN xidmət" теперь возможно совершать безналичным образом без каких либо очередей в кассах, посредством приложения ABB mobile. Услуга “tezödə” (быстрая оплата), которую запустил процессинговый центр Azericard, позволяет очень удобно осуществлять платежи в режиме онлайн. В данный момент это пока касается услуг по выдаче и замене удостоверений личности, общегражданских паспортов и замене водительских прав. Чтобы воспользоваться данной возможностью, пользователям достаточно активировать функцию “tezödə” в приложении ABB mobile.

Данная услуга также предоставляет для пользователей Mastercard ещё одно премущество, которое позволит получить дополнительный кэшбэк во время оплаты посредством функции "tezödə". Для этого в приложении ABB mobile пользователю необходимо выбрать карту Mastercard и в разделе информации о карте активировать функцию “tezödə”. Таким образом в период кампании, которая продлится до 30-го июня, при каждой оплате услуг ASAN, осуществляемые без удержания каких либо комиссий, будет начисляться 3 маната кешбэка. Более подробную информацию о функции “tezödə” вы можете получить здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.