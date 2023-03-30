Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)

TуранБанк, всегда участвующий в инициативах по удовлетворению нужд и социальной защите членов семей наших шехидов, наших ветеранов, добросовестно придерживаясь этой традиции, оказал финансовую поддержку спортивному лагерю «YAŞAT», организованному Фондом «YAŞAT». , при поддержке организации «Волонтеры АSAN» и Исполнительной власти Товузского района.

В церемонии открытия лагеря, которая пройдет в Товузе с 30 марта по 2 апреля, приняли участие руководитель фонда «YAŞAT», ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов, первый заместитель главы исполнительной власти Товузского района Рашад Зейналов, Председатель Правления TуранБанк Фазаил Мусаев и другие гости.

В лагере участвуют 26 участников детей наших шехидов, проживающих в Газах-Товузском районе, в возрасте от 6 до 12 лет. Цель – повысить физическое здоровье и интерес к спорту молодежи региона, поддержать их в приобретении новых знаний и навыков, и в то же время эффективно провести их свободное время.

После церемонии открытия, для участников были организованы соревнования по настольным играм, знакомство с футбольным клубом «Туран Товуз» и развлекательный час. В целом, в течение 4-х дней мероприятия будут организованы различные конкурсы, встречи с известными спортсменами, мастер-классы, экскурсии и развлекательные часы, также при поддержке Банка участникам будут вручены подарки на память.

Следует отметить, что TуранБанк постоянно поддерживает уязвимые группы населения, в том числе детей, которые являются нашим будущим, в рамках программы «Корпоративной социальной ответственности». И после этого наш банк продолжит поддерживать социальное обеспечение семей шехидов, регулярно сотрудничая в социальных проектах вместе с фондом « YAŞAT ».

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