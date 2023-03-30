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Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)

Экономика Материалы 30 марта 2023 17:55 (UTC +04:00)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)

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TуранБанк, всегда участвующий в инициативах по удовлетворению нужд и социальной защите членов семей наших шехидов, наших ветеранов, добросовестно придерживаясь этой традиции, оказал финансовую поддержку спортивному лагерю «YAŞAT», организованному Фондом «YAŞAT». , при поддержке организации «Волонтеры АSAN» и Исполнительной власти Товузского района.

В церемонии открытия лагеря, которая пройдет в Товузе с 30 марта по 2 апреля, приняли участие руководитель фонда «YAŞAT», ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов, первый заместитель главы исполнительной власти Товузского района Рашад Зейналов, Председатель Правления TуранБанк Фазаил Мусаев и другие гости.

В лагере участвуют 26 участников детей наших шехидов, проживающих в Газах-Товузском районе, в возрасте от 6 до 12 лет. Цель – повысить физическое здоровье и интерес к спорту молодежи региона, поддержать их в приобретении новых знаний и навыков, и в то же время эффективно провести их свободное время.

После церемонии открытия, для участников были организованы соревнования по настольным играм, знакомство с футбольным клубом «Туран Товуз» и развлекательный час. В целом, в течение 4-х дней мероприятия будут организованы различные конкурсы, встречи с известными спортсменами, мастер-классы, экскурсии и развлекательные часы, также при поддержке Банка участникам будут вручены подарки на память.

Следует отметить, что TуранБанк постоянно поддерживает уязвимые группы населения, в том числе детей, которые являются нашим будущим, в рамках программы «Корпоративной социальной ответственности». И после этого наш банк продолжит поддерживать социальное обеспечение семей шехидов, регулярно сотрудничая в социальных проектах вместе с фондом « YAŞAT ».

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Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
Стартовал очередной спортивный лагерь «YAŞAT» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)
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