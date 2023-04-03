США поддерживает инициативу Азербайджана в создании коридора зеленой энергетики - Уго Гевара

БАКУ /Trend/ - Мы поддерживаем инициативу Азербайджана о создании коридора зеленой энергетики.
Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара в ходе азербайджано-американского энергетического форума, проходящего 3 апреля в Баку.
По его словам, США всегда поддерживают Азербайджана, который является надежным поставщиком, помогающим странам в обеспечении энергетической безопасности.
Гевара также отметил важность проводимого форума, который, по его мнению, поможет наладить более тесные отношения между странами и компаниями представляющими США и Азербайджана.
Он также выразил уверенность в том, что Азербайджан сможет реализовать свой значительный потенциал в сфере зеленой энергетики.
Американский дипломат резюмировал, отметив готовность США оказать содействие развитию зеленой энергетики в Азербайджане.