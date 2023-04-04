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Польша презентует инвестиционные возможности на освобожденных территориях Азербайджана

Экономика Материалы 4 апреля 2023 11:20 (UTC +04:00)
Польша презентует инвестиционные возможности на освобожденных территориях Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 5-7 сентября текущего года Институт восточных исследований Польши проведет международный экономический форум в Карпаче (Польша), где будут представлены инвестиционные возможности на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Научно-экономического аналитического института при Министерстве экономики Махир Гумбатов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

«В Форуме примут участие представители Научно-экономического аналитического института. На форуме будут обсуждаться строительные работы и создаваемый инвестиционный климат на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана», - отметил Махир Гумбатов.

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