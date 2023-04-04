США поддерживают развитие Среднего коридора - помощник министра торговли США

БАКУ /Trend/ - США поддерживают развитие Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник в ходе пресс-конференции находящийся с визитом в Баку помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман.

«США решительно поддерживают развитие Среднего коридора и усилия не только правительства Азербайджана, но и всех наших друзей и партнеров в регионе, направленные на обеспечение успеха Среднего коридора»,- сказал он.

Венкатараман отметил, что обеспечение наличия более надежного и оперативного Среднего коридора будет способствовать торговому потоку в более широком регионе и обеспечит выгоду для всех стран, расположенных вдоль коридора.

«У нас есть возможности поддержать правительство Азербайджана, а также других стран в рамках нашего партнерства, включая поддержку различными программами”,- добавил он.