Бельгийский инвестиционный фонд предоставил субординированный кредит Банку Республика

Банк Республика, один из ведущих банков страны, поддерживающих реальный сектор в Азербайджане, благодаря своей успешной работе продолжает привлекать финансовые ресурсы от крупных международных институтов.

В этот раз, Банк подписал соглашение с бельгийским инвестиционным фондом «Incofin CVSO» о предоставлении крупного и долгосрочног субординированного кредита. Подписание данного соглашения - это очередной показатель уверенности международных финансовых институтов в профессионализме, качестве обслуживания, оперативной работе, а также в долгосрочной стабильности Банка Республика.

Привлечённые средства будут направлены на финансирование реального сектора, особенно микро, малых и средних предприятий, что является основной целью в стратегии деятельности Банка. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody’s.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.