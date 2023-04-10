Премьер-министр Али Асадов встретился с губернатором Астраханской области России

БАКУ/Trend/ - 10 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным, передает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

На встрече было положительно расценено плодотворное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью, констатирована роль этого взаимодействия в развитии азербайджано-российских связей. Выражено удовлетворение тем, что в Астрахани будет проведен ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отмечена значимость мотопробега «Каспий – море дружбы», участники которого прибыли в Азербайджан.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью в торгово-экономической, транспортной, транзитной сферах, в области промышленной кооперации, в том числе судостроения, а также межпортовых связей и гуманитарного взаимодействия.