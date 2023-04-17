Названа стоимость экспортированной продукции промпарков Азербайджана

ШАМАХЫ /Trend/ - На сегодняшний день промышленные парки, подведомственные Агентству по развитию экономических зон, экспортировали продукцию на сумму 1,8 миллиарда долларов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Элькияр Зиядов в ходе проходящей в Шамахы научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

«Продукция экспортируется в ряд стран Европы, Америки, Азии и Африки, в том числе это Турция, Грузия, Италия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Албания, Германия, Австрия, Великобритания, США, Канада, Бразилия, Колумбия, Япония, ОАЭ, Китай, Ливан, Израиль, Иордания, Тайвань, Индия, Египет и Нигерия», - сказал Зиядов.

По его словам, в целом число зарегистрированных резидентов промпарков составляет 127, из которых 66 уже начали свою деятельность.

Говоря об Агдамском промышленном парке, Зиядов отметил, что на сегодняшний день количество резидентов составляет 16, количество рабочих мест – 984, объем инвестиций по проектам - 64,78 миллиона долларов.

«В рамках данного промпарка планируются следующие работы: строительство электрических подстанций, четырех распределительных пунктов, 19 трансформаторных пунктов, организация систем питьевого и технического водоснабжения, дождевых и хозяйственно-бытовых стоков, монтаж системы пожаротушения, прокладка оптоволоконного кабеля, организация четырех КПП, ограждение периметра и строительство внутренних дорог», - сказал он.

Касательно "Экономической зоны Аразской долины» зампредседателя правления подчеркнул, что у промпарка в настоящее время 4 резидента, количество рабочих мест - 371, а объем инвестиций по проектам составляет 15,3 миллиона долларов.

«В рамках данного промпарка планируются следующие работы: строительство электрических подстанций, распределительных и трансформаторных пунктов, организация систем питьевого и технического водоснабжения, дождевых и хозяйственно-бытовых стоков, монтаж системы пожаротушения, прокладка оптоволоконного кабеля, организация КПП, строительство внутренних дорог», - добавил он.