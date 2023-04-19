ТуранБанк начал следующий проект с Международной Финансовой Корпорацией (IFC)

Между TуранБанк, который активно сотрудничает с престижными международными финансовыми институтами, и Международной Финансовой Корпорацией подписано новое соглашение с целью дальнейшего развития банка в сфере сельскохозяйственного кредитования.

В рамках проекта, Международная Финансовая Корпорация будет поддерживать ТуранБанк в разработке новых сельскохозяйственных кредитных продуктов. Для обсуждения разрабатываемых продуктовых концепций и их адаптации к потребностям агробизнесов, вовлеченных в цепочку создания стоимости, Международная Финансовая Корпорация организует «Круглый стол» с участием производителей продукции. Кроме того, в рамках проекта будут организованы тренинги по актуальным темам в направлении обеспечения качества портфеля сельскохозяйственных кредитов банка и повышения знаний его специалистов в области кредитного андеррайтинга.

Реализация проекта положительно скажется на результатах работы ТуранБанк в направлении расширения возможностей аграрного кредитования в регионах, повышения доступности аграрных кредитов и применения последующего опыта в этой сфере.

ТуранБанк, придающий особое значение партнерству с зарубежными финансовыми институтами, уже более 10 лет сотрудничает с Международной Финансовой Корпорацией.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предлагаемых ТуранБанк, можно, позвонив в Колл-центр по номеру 935, а также посетив официальный сайт ТуранБанк https://bit.ly/3fUQtbQ или подписавшись на страницы в социальных сетях.

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