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Азербайджан возглавляет топ-3 по импорту реэкспортированных автомобилей из Грузии

Экономика Материалы 22 апреля 2023 07:40 (UTC +04:00)
Азербайджан возглавляет топ-3 по импорту реэкспортированных автомобилей из Грузии

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял первое место по импорту реэкспортированных автомобилей из Грузии в январе – марте 2023 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Согласно грузинской статистике, в указанный период Грузия реэкспортировала в Азербайджан 7 300 автомобилей на сумму 99,7 миллиона долларов. Следом идет Армения с реэкспортом автомобилей на сумму 87,3 миллиона долларов, а на третьем — Казахстан (87,2 миллиона долларов).

Отметим, что в январе - марте 2023 года Грузия реэкспортировала в зарубежные страны 22 400 автомобилей на сумму 412 миллионов долларов

Напомним, что в январе - октябре 2022 года среди зарубежных партнеров Грузии больше всего реэкспортированных автомобилей импортировал Азербайджан. Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в указанный период составил 245,1 миллиона долларов, что на 18,6 процента превышает показатель января - октября 2021 года (206,6 миллиона долларов).

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