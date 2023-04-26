Снижены расходы на перевозки топлива в Нахчыван (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Снижена сумма дорожного налога, взимаемого иранской стороной за перевозку опасных грузов с транспортных средств, перевозящих топливо в Нахчыван, и прочих расходов в связи с этим.

Как сообщили в среду Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, теперь азербайджанские перевозчики при осуществлении перевозок опасных грузов в Иран или из Ирана платят не 520 долларов, а 175 долларов.

Также определено, что налог за перевозку грузов большегрузным автотранспортом будет рассчитываться, начиная с веса не в 38 тонн, а более 41 тонны. Сумма налога для автомобилей без грузов снижена со 105 до 85 долларов.

Данные нововведения применяются с апреля 2023 года.

Отметим, что в результате этого расходы национальных перевозчиков, осуществляющих международные автомобильные перевозки по данному направлению, снижаются примерно в 3 раза.