Yelo Bank удостоен награды Global HR Summit

Замечательная деятельность Yelo Bank вновь не осталась без внимания. На прошедшем в Баку первом "Global HR SUMMIT 2023" Yelo Bank был награжден специальным призом. Банк был удостоен награды в номинации "Лучшая стратегия здоровья и благосостояния" на саммите, в котором приняли участие более 700 HR-профессионалов и лидеров из 50 стран.

Yelo Bank проводит ряд проектов в интересах мотивации сотрудников, а также их физического и эмоционального здоровья. В головном офисе банка для сотрудников созданы зона отдыха, спортивный зал, комната для настольного тенниса и йоги. Кроме того, среди сотрудников проводятся чемпионаты по футболу, турниры по боулингу, различные марафоны, мастер-классы, тренировки по здоровому образу жизни и укреплению здоровья. Отметим, что 2023 год объявлен в Yelo Bank годом здоровья. В связи с этим ожидается проведение ряда проектов по здоровому образу жизни к концу года.

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Yelo Bank – Яркий банкинг!