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Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)

Экономика Материалы 1 мая 2023 15:15 (UTC +04:00)
Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)

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В связи с 100-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" — вершину высотой в 3751 метр над уровнем моря.

Поход на вершину, расположенную в массиве Кызыл-Гая Башдагского хребта гор Большого Кавказа, был осуществлен по заранее определенному маршруту в рамках правил безопасности.

Несмотря на сложный рельеф местности, сложные переходы и неблагоприятные погодные условия, сотрудники Банка сумели преодолеть все препятствия, поднялись на «Вершину Гейдара» и с глубоким уважением почтили светлую память общенационального лидера.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)
Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)
Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)
Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)
Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)
Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)
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