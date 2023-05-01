Сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" (ФОТО)

В связи с 100-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники Банк Республика совершили восхождение на "Вершину Гейдара" — вершину высотой в 3751 метр над уровнем моря.

Поход на вершину, расположенную в массиве Кызыл-Гая Башдагского хребта гор Большого Кавказа, был осуществлен по заранее определенному маршруту в рамках правил безопасности.

Несмотря на сложный рельеф местности, сложные переходы и неблагоприятные погодные условия, сотрудники Банка сумели преодолеть все препятствия, поднялись на «Вершину Гейдара» и с глубоким уважением почтили светлую память общенационального лидера.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.