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Банковский сектор Азербайджана является одним из самых устойчивых в регионе - Закир Нуриев

Экономика Материалы 5 мая 2023 11:03 (UTC +04:00)
Банковский сектор Азербайджана является одним из самых устойчивых в регионе - Закир Нуриев

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане финансовый сектор развивается быстрыми темпами.

Об этом сказал в пятницу президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в ходе мероприятия, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Trend.

Он отметил важную роль банковского сектора как для населения, так и бизнеса.

«Сегодня каждый гражданин нашей страны может воспользоваться финансовыми инструментами банков и небанковских организаций страны. Мы не видим необходимости обращаться в зарубежные банки как за денежными средствами, так и в открытии вкладов. Наши банки сегодня являются одними из самых устойчивых в регионе», - сказал Нуриев

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