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Инвестиционные монеты ЦБА Азербайджана будут доступны для всех граждан Азербайджана, и иностранных государств

Экономика Материалы 5 мая 2023 11:25 (UTC +04:00)
Инвестиционные монеты ЦБА Азербайджана будут доступны для всех граждан Азербайджана, и иностранных государств

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Инвестиционные монеты Центрального банка Азербайджана будут доступны для всех граждан Азербайджана, и иностранных государств.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Акшин Велиев в кулуарах мероприятия посвященной 100-летию Общенационального Лидера Гейдара Алиева.

По его словам, монеты будут изготовлены из золота 999.9 пробы.

«Приобрести их можно будет в кассах ЦБА, а также банках страны. Стоимость монет будет рассчитываться в соответствии со стоимостью золота, которая обновляется ежедневно на сайте регулятора», - сказал он.

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