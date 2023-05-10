Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого мая повысилась на 0,04 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,30 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light не изменилась и осталась на уровне 76,76 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,03 доллара, составив 50 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого мая понизилась на 0,11 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,67 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.