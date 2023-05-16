Раз-де-ли-те свои онлайн-покупки с помощью такситной карты Yelo! (R)

БАКУ/Trend/ - Если вы часто делаете покупки за рубежом, то эта кредитная карта Yelo с функцией рассрочки - для вас. Основным преимуществом карты является то, что с ее помощью вы можете не только использовать POS-терминал, но и разделять онлайн-покупки на срок до 24 месяцев. Вы сами решите, на сколько месяцев разделить покупку с помощью мобильного приложения банка. Таким образом, вы не пропустите скидки на ваших любимых торговых площадках, а тратить сможете сейчас, а платить - небольшими суммами в последующие месяцы.

Преимущества кредитной карты Yelo не ограничиваются функцией рассрочки. Карта также предоставляет пользователям возможность вернуть расходованные средства без дополнительной комиссии в течение 70 дней. С картой с преимуществами 70/24, вы можете наслаждаться ярким опытом покупок!

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У вас есть дополнительные вопросы о карте рассрочки? Тогда звоните по номеру 981 или пишите нам на Facebook, Instagram или Whatsapp. Yelo Bank обслуживает клиентов с 25.02.1994 года по лицензии Центрального Банка АР №203 и имеет 17 отделений и 1 центр самообслуживания. Адрес: Зардаби 81к, Баку, Азербайджан, Тел: 981

Yelo Bank – Яркий банкинг!