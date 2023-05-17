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Азербайджан и Молдова обсудили новые направления совместной деятельности

Экономика Материалы 17 мая 2023 18:29 (UTC +04:00)
Азербайджан и Молдова обсудили новые направления совместной деятельности

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БАКУ/Trend/ - В рамках 32-го ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, проходящего в городе Самарканд Узбекистана, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провел встречу с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Молдовы Думитру Алайбой, передает в среду Trend со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

На встрече была отмечена значимость отношений Азербайджана и Молдовы и потенциал для укрепления экономического партнерства. Было подчеркнуто наличие больших возможностей для расширения сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, энергетики и других направлениях.

Стороны обсудили развитие двухсторонних экономических связей, рост товарооборота и новые направления совместной деятельности.

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