БАКУ /Trend/ - Азербайджан развивает стартап-экосистему при поддержке ведущих в этой сфере стран.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу в ходе выпускного дня проекта "StartUp School" портала "Enterprise Azerbaijan" исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

По его словам, ежегодно в мире создается около 300 тысяч проектов, из которых лишь 10 процентов успешные.

«Между стартаперами и инвесторами важно создать платформу взаимодействия, потому что для реализации проекта необходимо его финансирование. Наш проект StartUp School служит этой платформой и мы уверены, что наши стартаперы достигнут успехов в реализации своих идей», - сказал он.

Гасымлы также отметил, что если посмотреть на стартап-карту, то лидирующие позиции там занимают США, Китай, Великобритания, Германия, Израиль.

«Развитие стартап-экосистемы в Азербайджане осуществляется при поддержке экспертов из этих стран. Наше сотрудничество с университетом Nevada является тому примером. Для нас очень важно развивать сотрудничество с ведущими университетами и мозговыми центрами», - сказал он.

Также Гасымлы сказал, что экономика Азербайджана достаточно устойчивая и страна не нуждается во внешних финансах.

«Сейчас нам необходимо привлекать в страну знания и опыт, в частности в секторах стартап-экосистемы, медицины, образования и других важных сферах. Конечно, у нас уже налажено такое сотрудничество и мы нацелены укреплять его», - добавил он.