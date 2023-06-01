Азербайджан доказал, что является надежным энергетическим партнером Европы - Румен Радев (ВИДЕО)

КИШИНЕВ /Trend/ - Азербайджан доказал, что является надежным энергетическим партнером Европы.

Как передате Trend, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев журналистам в кулуарах 2-го Европейского политического саммита, проходящего в Кишиневе.

"Азербайджан в лице президента Ильхама Алиева зарекомендовал себя как надежный партнер для Европы. У нас есть доверие к Азербайджану. И каждый практический шаг подтверждает это доверие", - сказал он.

Радев также отметил успешную реализацию проекта Интерконнектор Греция-Болгария (IGB).

"Мы завершили проект IGB, и теперь мы получаем достаточное количество азербайджанского газа. В этом году мы приступили к реализации еще одного интерконнектора между Болгарией и Сербией, который предоставит новые возможности", - добавил президент.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года. С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивал около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.