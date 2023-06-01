С сегодняшнего дня myCard Junior можно приобрести с 50% скидкой!

AccessBank запускает акцию в честь Международного дня защиты детей. В рамках этой кампании, карты myCard Junior, предназначенные для детей, теперь можно приобрести со скидкой 50%.

Карты myCard Junior от AccessBank, предназначенные для несовершеннолетних, повышают их финансовую грамотность. Карты дают родителям возможность контролировать расходы своих детей, управлять счетами и регулировать лимиты расходов.

Карты myCard Junior приносят до 30% кэшбэка и до 4% годового остатка. Карточки разработаны в двух разных дизайнах - для девочек и мальчиков.

myCard Junior — это успешный инструмент для тех, кто хочет правильно планировать и управлять своими расходами с раннего возраста.

Карты myCard Junior можно заказать как в филиалах AccessBank, так и онлайн на официальном сайте банка.

Кампания действительна до 6 июня 2023 года.

Для получения дополнительной информации: https://bit.ly/3sHpo0K

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.