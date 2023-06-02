"Азербайджанские железные дороги" могут увеличить грузооборот по коридору Север-Юг до 54 млн тонн

БАКУ /Trend/ - "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) переживают этап трансформации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Эмиль Мамедов, советник председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в ходе первого Каспийского международного транспортно-логистического форума.

По его словам, усовершенствование инфраструктуры "Азербайджанских железных дорог" поспособствовало, в частности сокращению сроков доставки грузов с 35 дней до 11-15 дней.

Мамедов также коснулся вопроса развития коридора Север-Юг.

«У АЖД есть возможности увеличить грузооборот по коридору Север-Юг до 54 миллионов тон», - сказал он.

Кроме того, по словам Мамедова, АЖД нацелено на усовершенствование транзитных процедур. Для этого на данный момент проводится ряд мер.

«Мы уже видим результаты как по объемам поставок, так и по скорости. Мы также работаем над тарифными условиями с соседними странами, такими как Турция и Грузия, для того, чтобы улучшить эти процедуры», - сказал он.

Отметим, что в Бакинском Конгресс-центре начал свою работу первый Каспийский международный транспортно-логистический форум.

Впервые организованный форум проходит в рамках 20-й юбилейной Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики “Translogistica Caspian”, которая проходит в нашей стране с 31 мая по 2 июня.