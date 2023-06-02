Европейский проект поддержал уже 80 стартапов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За 18 месяцев осуществления проекта V4-Azerbaijan Tech Bridge были выбраны 80 стартапов в составе более 160 участников.

Как передает Trend, об этом в пятницу сказала Паулина Брим-Чуба, гендиректор Фонда Startup Hub Poland (SHP) на мероприятии, посвященном реализации программы для стартапов V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) в Баку.

По ее словам, эти стартапы стали участниками 8 учебных лагерей, в ходе которых была предоставлена возможность познакомиться со специалистами и инвесторами стран региона (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).

Отметим, что проект V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) инициирован посольством Республики Польша в Баку и получил финансирование от Международного Вышеградского (V4) фонда.

Инициатива реализуется с февраля 2022 года консорциумом в составе Startup Hub Poland Foundation (Польша, лидер проекта), AI Startup Incubator (Чехия), StartITup Győr (Венгрия), CIVITTA (Словакия) и IdealHub Innovation and Technology Center (Азербайджан), с рядом поддерживающих азербайджанских партнеров, включая Агентство инноваций и цифрового развития (IDDA) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.