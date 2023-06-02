В 2022 г. через Средний коридор было перевалено более 33 тыс. контейнеров

БАКУ /Trend/ - 33 600 контейнеров было перевалено через Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут - ТМТМ), не считая туркменского направления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал главный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов в ходе первого Каспийского международного транспортно-логистического форума, проходящего в Баку.

Кроме того, он также сообщил, что в 2022 наблюдался восьмикратный рост казахстанского экспорта через данный коридор. По его словам, 2022 год в целом оказался очень удачным в том, что касается Среднего коридора, так как много государств обратились к ассоциации с целью сотрудничества.

Генеральный секретарь также отметил работы, которые ведутся для усовершенствования Среднего коридора, среди которых цифровизация и интеграция.

Также он добавил, что Азербайджан, Казахстан и Грузия были первыми странами, которые организовали комитет по развитию данного маршрута.

«Наш маршрут уникален тем, что мы объединили два транспортных права - железнодорожное и морское. Кроме того, Средний коридор полностью мультимодальный. Наше отличие от других маршрутов также в том, что он включает в себя три моря, 6 перевалок и тем не менее он ближе к таким странам, как Турция, страны Северной Африки», - сказал он.

Также Абдикеримов упомянул подписание дорожной карты стоимостью 5,5-6 миллионов евро в связи с "узкими местами" коридора.

Отметим, что в Бакинском Конгресс-центре начал свою работу первый Каспийский международный транспортно-логистический форум.

Впервые организованный форум проходит в рамках 20-й юбилейной Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики “Translogistica Caspian”, которая проходит в нашей стране с 31 мая по 2 июня.