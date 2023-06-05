В Азербайджане денежные знаки будут обмениваться в новом порядке (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане денежные знаки будут обмениваться в новом порядке.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, номинальная стоимость денежного знака, состоящего из целой части или последовательных частей, принадлежащих одному и тому же бумажному денежному знаку, с сохранением не менее 60 процентов его поверхности и не менее одного из двух порядковых номеров на нем в полном объеме, будет оплачиваться Центральным банком. Номинальная стоимость денежного знака, состоящего из непоследовательных частей, принадлежащих одному и тому же бумажному денежному знаку, с сохранением не менее 60 процентов его поверхности и обоих серийных номеров на нем в полном объеме, будет оплачиваться Центральным банком. Номинальная стоимость металлического денежного знака, с сохранившимся описанием и надписями на его неповрежденной поверхности в объеме, позволяющем определить его номинал и не подвергшегося деформации, также будет оплачиваться Центральным банком. В случаях, если будет установлено, что представленный денежный знак является поддельным, то обмен произведен не будет, и его номинальная стоимость не будет оплачена. Поддельный денежный знак не подлежит возврату и будет направлен в соответствующий государственный орган (учреждение) для принятия мер, установленных законодательством.

Денежные знаки в иностранной валюте Центральным банком Азербайджана обмениваться не будут.