Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, передает в среду Trend.

Документ подписан в рамках визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в эту страну.

«Это будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В январе-апреле 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Словакией составил 25,434 миллиона долларов. На долю азербайджанского экспорта пришлись 51,95 тысячи долларов, а импорта - свыше 25,382 миллиона долларов. Азербайджанский экспорт в Словакию по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократился в 4,4 раза, а импорт вырос на 71,3 процента.