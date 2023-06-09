Азербайджан введет в эксплуатацию 1,8 ГВт солнечных и ветровых мощностей к 2026 г.

АСТАНА /Trend/ - Азербайджан введет в эксплуатацию 1,8 ГВт солнечных и ветровых энергетических мощностей к 2026 году.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе панельной дискуссии на тему «Региональное развитие возобновляемой энергетики: альтернативные пути обеспечения энергобезопасности» в рамках Астанинского международного форума (AIF 2023).

По его словам, это поможет экономить около 1 миллиарда кубометров природного газа ежегодно.

Отметив, что партнерство между Азербайджаном и ЕС предполагает увеличение поставок газа к 2027 году, министр отметил, что эти дополнительные объемы будут направлены на европейский рынок.

“Азербайджан развивает возобновляемые источники энергии не только для диверсификации собственного производства электроэнергии, но и для обеспечения энергетической безопасности своих партнеров. К 2025 году мы должны стать страной "зеленого" роста с чистой экономикой”, - сказал он.

Парвиз Шахбазов пригласил казахстанские компании принять участие в проектах по возобновляемым источникам энергии, реализуемых в Азербайджане.