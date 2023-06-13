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В Азербайджане готовятся изменения в законопроект «По защите персональной информации»

Экономика Материалы 13 июня 2023 10:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане готовятся изменения в законопроект «По защите персональной информации»

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовятся изменения в законопроект «По защите персональной информации».

Об этом сказал во вторник заместитель начальника Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Расулов в ходе саммита финансовых технологий в Баку, передает Trend.

По его словам, в рамках этого закона будут применены современные стандарты защиты личных данных.

«В связи со стремительным ростом технологий и кибератак, возникла необходимость в ускорении принятия нового законопроекта по защите наших граждан. Поэтому, соответствующими структурами подготовлены изменения. На данный момент законопроект находится на стадии согласования», - добавил Расулов.

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