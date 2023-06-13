Visa работает над расширением проекта B2B Connect в Азербайджане - Кристина Дорош

БАКУ /Trend/ - Visa работает над расширением проекта B2B Connect в Азербайджане.

Об этом сказала во вторник вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош в ходе саммита финансовых технологий в Баку, передает Trend.

По ее словам, этот проект в регионе CEMEA запущен в Азербайджане.

«В Азербайджане Visa начала свою работу в 1997 году и наладила отношения практически со всеми игроками финсектора, как с государственными так и с частными, как с мелкими предприятиями, так и с крупными. Кроме того, в Азербайджане мы активно внедряем платежные технологии в транспортном секторе», - подчеркнула Дорош.

По словам Дорош, в нынешнем году завершается стратегия Visa по Азербайджану.

«Хочу сказать, что в этот период мы достигли больших успехов. При нашей поддержке в Азербайджане был запущен Apple Pay, а позднее и Google Pay. Также, мы активно сотрудничаем с азербайджанскими финигроками в области кибербезопасности», - добавила она.

Помимо этого, Дорош подчеркнула, что в мире насчитывается 4 миллиарда держателей карт Visa и что по этим картам производится 65 тысяч транзакций в секунду .