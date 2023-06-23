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После улучшения погодных условий в Нахчыване AZAL выполнил 4 ранее отложенных рейса

Экономика Материалы 23 июня 2023 07:52 (UTC +04:00)
После улучшения погодных условий в Нахчыване AZAL выполнил 4 ранее отложенных рейса

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БАКУ /Trend/ - В связи с временным улучшением погодных условий в Нахчыване авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» выполнила 4 ранее отложенных со вчерашнего дня рейса: J2-2251, J2-265, J2-261 и J2-257, сообщили Trend в пресс-службе авиакомпании.

Ожидается, что пассажиры отложенного рейса J2-267 вылетят из Баку в Нахчыван в 10:40.

Пассажирам остальных отложенных рейсов по этому маршруту будет предоставлена дополнительная информация о времени вылета по мере ее поступления.

"По прогнозу метеорологов погода в Нахчыване во второй половине дня вновь может ухудшиться, в связи с чем AZAL просит пассажиров дождаться информации о вылете своего рейса и после этого приехать в аэропорт.

Актуальную информацию об отложенных рейсах можно получить через официальные страницы авиакомпании в социальных сетях и средствах массовой информации, а также обратившись по электронной почте на адрес [email protected]", - добавили в авиакомпании.

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