БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было подтверждено право собственности на 49 тысяч частных домов и 94 тысячи квартир.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по правам человека Захид Орудж в ходе конференции «Применение унифицированных договорных форм между субъектами строительной отрасли и урегулирование споров в этой сфере посредством посредничества».

По его словам, за последние годы ситуация в сфере регистрации недвижимости в Азербайджане значительно изменилась.

"Принятие закона "О государственном реестре недвижимости" существенно изменило ситуацию в этой сфере. После начала исполнения этого закона правовым актом было обеспечено до 100 тысяч домов и квартир", - отметил он.

Орудж подчеркнул, что количество квартир в Азербайджане в пересчете на 10 тысяч человек меньше, чем в других странах СНГ.

"В Казахстане эта цифра составила 62, в Беларуси - 49, в Азербайджане в 2018 году - 16,6. Резкое отличие связано с незавершенностью оформления жилья и жилого фонда".

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