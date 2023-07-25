Стала известна повестка очередного заседания азербайджано-египетской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ -За первое полугодие 2023 года объем товарооборота между Азербайджаном и Египтом увеличился на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии, посвященном Дню независимости Египта.

Он также сообщил, что на следующем заседании Межправительственной совместной комиссии Азербайджана и Египта, которое состоится в 2024 году, будут обсуждаться расширение торговых и инвестиционных возможностей между странами.

По его словам, в повестку дня также будут включены вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, образования, культуры, энергетики и здравоохранения.

"Мы продолжим дальнейшее изучение потенциала для расширения сотрудничества между нашими странами в сфере ИКТ", - сказал министр.

Помимо этого Рашад Набиев сказал, что Азербайджан продолжает переговоры с египетскими компаниями о возможности выхода на рынок Азербайджана.

"В прошлом году был организован азербайджано-египетский бизнес-форум с участием представителей бизнеса двух стран. Такие инициативы укрепляют экономическое сотрудничество между нашими странами", - сказал министр.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 27 марта 1992 года. Посольство Египта в Баку функционирует с апреля 1993 года, а Посольство Азербайджана в Каире - с января 1994 года.