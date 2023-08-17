AZAL назначил главного торгового представителя в Европе и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - ЗАО” Азербайджанские авиалинии “(AZAL) назначило главным торговым представителем в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) международную компанию ”Aviareps", специализирующуюся в сфере туризма и продаж, и маркетинга авиакомпаний, сообщает в четверг Trend.

После этого компания "Aviareps" будет оказывать AZAL полную поддержку в сфере продаж и билетных услуг авиакомпаний в Австрии, Германии, Испании, Франции, Нидерландах, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.

Авиарепс, как главный торговый представитель AZAL, поможет компании укрепить свое присутствие на ключевых рынках.

Директор по продажам и партнерству AZAL Чингиз Мурсалов расценил это как важный шаг, предпринятый компанией для развития и укрепления своих позиций на рынке международных авиаперевозок.

“Это сотрудничество поможетнам укрепить наши позиции на конкурентных рынках”, - сказал он.

Компания "Aviareps" была основана в Германии в 1994 году и помогает своим клиентам выйти на мировые рынки, имеет 67 офисов в 61 стране мира.