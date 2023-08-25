Грузинская авиакомпания запустит рейсы по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси

БАКУ /Trend/ - Грузинская авиакомпания Georgian Wings с 6 сентября запустит рейсы по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси, передает в пятницу Trend.

Как сообщили в компании, рейсы будут выполняться три раза в неделю (среду, пятницу и воскресенье). Билеты пока не поступили в продажу.

Напомним, что азербайджанский лоукостер Buta Airways дважды в день также выполняет полеты по направлению Баку-Тбилиси-Баку.

С июня 2023 года Buta Airways в рамках летнего расписания выполняет специальные рейсы по маршруту Баку - Батуми и в обратном направлении.