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Бразилия остается в десятке крупнейших торговых партнёров Азербайджана в Латинской Америке

Экономика Материалы 7 сентября 2023 20:10 (UTC +04:00)
Бразилия остается в десятке крупнейших торговых партнёров Азербайджана в Латинской Америке

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Бразилия продолжает оставаться в топе крупнейших торговых партнёров Азербайджана в Латинской Америке.

Об этом, как передаёт Trend, сказал в четверг посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости Бразилии.

"В настоящее время обсуждается вопрос созыва межправительственной рабочей группы по торговле и инвестициям для рассмотрения широких возможностей двустороннего экономического сотрудничества", - сказал посол.

Дипломат отметил, что в октябре ожидается презентация двустороннего соглашения между Азербайджаном и Бразилией о сотрудничестве в области космической науки и техники.

Также, по его словам, в конце октября Азербайджан и Бразилия во второй раз планируют провести Бакинский фестиваль бразильского кино и Бразильский фестиваль классической музыки.

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