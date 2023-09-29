Госагентство по ВИЭ Азербайджана и ACWA Power подписали дорожную карту по разработке проекта ветроэнергетики (ФОТО)

НАХЧЫВАН /Trend/ - Подписана дорожная карта по проекту аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) и проекту береговой ветроэнергетики мощностью 200 МВт между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджанской Республики и энергетической компанией ACWA Power.

Как сообщает в пятницу Trend, документ подписали директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев и генеральный директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селин Гювен.

Церемония подписания состоялась в рамках III Азербайджано-турецкого энергетического форума, проходящего в Нахчыване.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.