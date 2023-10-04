Великобритания заинтересована в реализации совместных проектов в космической области с Азербайджаном – посол

БАКУ /Trend/ - Великобритания заинтересована в реализации совместных проектов в космической области с Азербайджаном.

Об этом в среду, отвечая на вопрос Trend, сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в кулуарах 74-го Международном астронавтическом конгрессе.

Посол отметил, что возможности Azercosmos стремительно растут, и Великобритания серьезно заинтересована в реализации общих проектов с использованием совместно полученных знаний в области космоса.

“Я считаю, что в течение данного форума нам стоит углубиться в некоторые детали, чтобы понять, во что может вылиться наше будущее сотрудничество”, - сказал он.

Олд подчеркнул, что он, как посол Великобритании в Азербайджане, очень рад глубине сотрудничества между странами во многих областях, будь то бизнес, изменение климата и энергетическая безопасность, оборона, образование, права женщин.

“В целом, отношения Великобритании и Азербайджана гораздо шире, чем просто космическое сотрудничество”, - добавил он.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Международный конгресс астронавтики в Баку продлится до 6 октября.