В Birbank Biznes добавлен новый продукт «Быстрый кредит»

БАКУ/Trend/ - В Birbank Biznes запущен новый продукт «Быстрый кредит», предназначенный для малого и среднего бизнеса. Кредит выдается на сумму до 200 тысяч манатов со ставкой от 12% годовых.

«Быстрый кредит» оформляется полностью онлайн всего за один рабочий день с момента подачи заявки. Владельцы бизнеса могут получить «Быстрый кредит», не теряя времени, без поручителя и залога. Для дополнительной информации о продукте и подачи онлайн-заявки: https://kbl.az/bbpril

«Быстрый кредит» создан для поддержки малых и средних предпринимателей, развития их бизнеса и преодоления финансовых трудностей. Новый продукт представляет собой динамичное кредитное предложение, адаптированное к банковскому поведению заемщика, и предоставляется клиентам с положительной кредитной историей и регулярным оборотом.

В Birbank Biznes собрано множество продуктов, которыми предприниматели пользуются каждый день:

Гарантии: тендерная, исполнительная, авансовая, качества, платежная, таможенная и т.д.

Быстрый Тендер

Гарантия с денежным обеспечением

Бизнес-овердрафт

Торговое финансирование: факторинг, финансирование продаж, предпоставочное финансирование

Таможенный кредит

Бизнес-ипотека

Финансовый лизинг

Традиционный кредит/кредитная линия

Больше о Birbank Biznes на сайте https://birbank.business/ или по телефону информационного центра 896.