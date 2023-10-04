В Birbank Biznes добавлен новый продукт «Быстрый кредит»

БАКУ/Trend/ - В Birbank Biznes запущен новый продукт «Быстрый кредит», предназначенный для малого и среднего бизнеса. Кредит выдается на сумму до 200 тысяч манатов со ставкой от 12% годовых.
«Быстрый кредит» оформляется полностью онлайн всего за один рабочий день с момента подачи заявки. Владельцы бизнеса могут получить «Быстрый кредит», не теряя времени, без поручителя и залога. Для дополнительной информации о продукте и подачи онлайн-заявки: https://kbl.az/bbpril
«Быстрый кредит» создан для поддержки малых и средних предпринимателей, развития их бизнеса и преодоления финансовых трудностей. Новый продукт представляет собой динамичное кредитное предложение, адаптированное к банковскому поведению заемщика, и предоставляется клиентам с положительной кредитной историей и регулярным оборотом.
В Birbank Biznes собрано множество продуктов, которыми предприниматели пользуются каждый день:
- Гарантии: тендерная, исполнительная, авансовая, качества, платежная, таможенная и т.д.
- Быстрый Тендер
- Гарантия с денежным обеспечением
- Бизнес-овердрафт
- Торговое финансирование: факторинг, финансирование продаж, предпоставочное финансирование
- Таможенный кредит
- Бизнес-ипотека
- Финансовый лизинг
- Традиционный кредит/кредитная линия
Больше о Birbank Biznes на сайте https://birbank.business/ или по телефону информационного центра 896.