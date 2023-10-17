БАКУ /Trend/ – Азербайджан и Иран в настоящее время сотрудничают в области строительства гидроузлов.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии Мехрдад Базрпаш.

"Одним из этих гидроузлов является "Худаферин". В ближайшее время туда будет обеспечена подача вода. Кроме того, близки к завершению работы на гидроузле "Гыз Галасы". Ожидается, что строительные работы будут завершены в течение следующих трех месяцев. Есть определенные экологические проблемы, связанные со строительством Ордубадского гидроузла. Обе страны будут работать над их решением", - добавил иранский министр.

Отметим, что Худаферинский гидроузел строится в 196 км от водохранилища на реке Араз. Здесь строится ГЭС общей установленной мощностью 200 мегаватт-час. Худаферинское водохранилище имеет емкость 1,6 миллиарда кубометров. Гидроузел "Гыз Галасы" расположен на реке Араз в 12 км ниже Худаферинского гидроузла. Здесь строится ГЭС мощностью 80 мегаватт-час, а само водохранилище имеет емкость 62 миллиона кубометров.