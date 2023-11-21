Надежная цифровая инфраструктура имеет решающее значение для экономики Азербайджана - министерство цифрового развития и транспорта

БАКУ /Trend/ - Надежная цифровая инфраструктура имеет решающее значение для взаимосвязанной экономики Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель руководителя аппарата министерства цифрового развития и транспорта Бахтияр Мамедов на Экономическом форуме СПЕКА 2023 в Баку.

"В настоящее время осуществляются инвестиции в расширение и модернизацию цифровой инфраструктуры Азербайджана, обеспечивающие ее устойчивость и способность поддерживать растущий спрос на услуги, основанные на данных, в рамках цепочек поставок. Сотрудничество - ключ к нашему успеху", - отметил он.

По его словам, Азербайджан активно сотрудничает со своими коллегами над разработкой общих стандартов и протоколов, которые облегчают беспрепятственный трансграничный обмен данными.

"Наша цель - снизить торговые барьеры и укрепить региональные связи. Сегодня в условиях глобальной торговли и переходного периода цифровизация становится ключевой силой в формировании транспортных коридоров и повышении эффективности, прозрачности и связности", - подчеркнул он.

Он упомянул, что Азербайджан также активно работает над созданием цифровой транспортно-логистической платформы, которая поспособсвует обеспечению прозрачности и упрощению деятельности в области транспорта и логистики, тем самым повышая эффективность, результативность и качество грузоперевозок по всем маршрутам движения, а также сократит время транспортировки груза.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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