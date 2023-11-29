IFC призывает Азербайджан увеличить присутствие частного сектора в "зеленой" энергетике

БАКУ /Trend/ - Расширение присутствия частного сектора важно для развития в Азербайджане "зеленой" энергетики.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала региональный менеджер Международной Финансовой Корпорации (IFC) по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте в ходе презентации отчета о климате и развитии (CCDR) по Азербайджану Группы Всемирного банка.

"В отчете о климате и развитии страны обозначены некоторые ключевые проблемы и множество возможностей для достижения перехода страны к "зеленой" энергетике. Некоторые из ключевых выводов отчета включают акцент на развитие частного секторе в энергетике страны", - отметила представитель IFC.

Дуарте подчеркнула важность использования инвестиций частного сектора для стимулирования производства возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в Азербайджане.

"Это можно сделать напрямую или через государственно-частное партнерство", - сказала она.

Далее Дуарте упомянула, что Центральный банк Азербайджана активно способствует развитию устойчивого финансирования и решению проблем, связанных с изменением климата, посредством различных инициатив.

"Однако для достижения необходимого масштаба развития необходимо больше частных инвестиций, особенно в возобновляемую энергетику. Страна движется в правильном направлении, но нуждается в дополнительной помощи для смягчения рисков, связанных с изменением климата. Участие частного сектора имеет решающее значение для перехода к низкоуглеродному будущему", — добавила она.



Отметим, что сегодня был опубликован отчет CCDR Всемирного банка по Азербайджану. В отчете освещаются меры по декарбонизации и повышению устойчивости, которые соответствуют целям правительства по диверсификации экономики, уделяя особое внимание энергетической системе и секторам конечного потребления, таким как транспорт, строительство и промышленность, а также водным ресурсам и сельскому хозяйству.

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