Поддержка инновационной экосистемы в Азербайджане и регионе является одним из основных приоритетов PASHA Holding - Джалал Гасымов

БАКУ /Trend/ - Поддержка инновационной экосистемы в Азербайджане и регионе является одним из основных приоритетов PASHA Holding.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в ходе "InMerge Innovation Summit" в Баку.

"Поддержка инновационной экосистемы в нашей стране и регионе является одним из наших основных приоритетов. Я думаю, что нынешний саммит внесет большой вклад в достижение этой цели", - сказал Гасымов.

По его словам, следуя этой цели, PASHA Holding совместно с государственными учреждениями и общественными организациями объявил о программах развития карьеры для местных стартапов, выделил стипендии студентам, обучающимся на технических специальностях, а также обеспечил их участие в важных инновационных мероприятиях по всему миру.

"Стоит отметить, что первый в стране венчурный фонд и школа кибербезопасности также были запущены при поддержке PASHA Holding", - подчеркнул он.

Гасымов отметил, что сегодня проходит первый день ежегодного "InMerge Innovation Summit", организованного PASHA Holding.

"Цель саммита - собрать вместе ведущих деятелей и компании в сфере технологий, а также инновационно-ориентированные стартапы Баку, создать для них возможность профессиональных дискуссий, обмена опытом, и тем самым поддержать формирование инновационной экосистемы в стране", - добавил он.

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