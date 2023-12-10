Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Юго-Восточную Европу - Румен Радев

НИШ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Юго-Восточную Европу. Мы высоко ценим вашу роль.

Как передает Trend, об этом журналистам сказал Президент Болгарии Румен Радев после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

"Говоря о решении провести COP29 в Азербайджане, Радев отметил, что Россия поставила вето на кандидатуры всех стран-членов ЕС. Оставались только Азербайджан и Армения и мы рады, что это мероприятие пройдет в Азербайджане. Мы вас поддерживаем", - сказал он.

Напомним, что сегодня в Сербском городе Ниш состоялась церемония запуска интерконнектора Сербия – Болгария, который обеспечит доступ к азербайджанскому природному газу.

Проект газового интерконнектора Сербия – Болгария (Ниш-Димитровград-Болгария) частично финансируется за счет грантов ЕС в размере 49,6 миллиона евро, а также 25 миллионов евро льготного кредита от Европейского инвестиционного банка, который Сербия выплатит за строительство своей части газопровода. На подготовительные работы и проектирование Республика Сербия выделила 15 миллионов евро и 7,5 миллионов евро.

В настоящее время 13 процентов потребления первичной энергии Сербии приходится на газ, который страна может получать только из двух точек входа – через трубопровод Балканский поток и из Венгрии. Газовый интерконнектор, соединяющий газовые сети Сербии и Болгарии, будет способствовать диверсификации источников энергии в Сербии и Западно-Балканском регионе, обеспечивая Сербию более безопасными и стабильными поставками из различных систем газовых сетей, в частности, из Азербайджана и из терминала СПГ в Александруполисе в Греции.