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Азербайджан и ЕБРР обсудили возможность расширения сотрудничества

Экономика Материалы 13 декабря 2023 11:53 (UTC +04:00)
Азербайджан и ЕБРР обсудили возможность расширения сотрудничества

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили возможность расширения сотрудничества.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети Х.

"В рамках нашего визита в Великобританию мы встретились с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком и обсудили перспективные приоритеты двустороннего сотрудничества, включая сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), частный сектор и область информационных технологий. Мы рассмотрели возможности расширения деятельности ЕБРР в Азербайджане", - отметил министр.

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