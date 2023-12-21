Азербайджан и Турция провели сотни деловых мероприятий, а также бизнес-форумов - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция провели сотни деловых мероприятий, а также бизнес-форумов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

«Благодаря неустанным усилиям Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня азербайджано-турецкое братство, дружба, тесное сотрудничество и стратегические союзнические отношения находятся на самом высоком уровне. Личные отношения между нашими президентами, основанные на взаимном доверии, а также их регулярные контакты и взаимная поддержка на политической арене составляют основу восходящего развития наших союзнических отношений. Благодаря подписанию Шушинской декларации 15 июня 2021 года отношения между Азербайджаном и Турцией поднялись на уровень стратегического альянса.

Братская атмосфера, основанная на взаимном доверии, стимулирует деловые круги к развитию сотрудничества. На сегодняшний день между двумя странами проведены сотни деловых мероприятий, а также бизнес-форумов, экспортных миссий и деловых встреч», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум, сообщает в четверг Trend.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.