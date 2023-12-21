Турецкие бизнесмены видят в Азербайджане уникальные возможности для развития - Гоксель Ашан

БАКУ /Trend/ - Турецкие бизнесмены видят в Азербайджане уникальные возможности для развития.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал глава финансового офиса Аппарата Президента Турции Гоксель Ашан в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"Трансформации происходят в Баку и других уголках Азербайджана, и важно отметить тот факт, что трансформации происходили, когда двадцать процентов территории страны были подвергнуты оккупации. На сегодняшний день Азербайджан занял впечатляющую позицию среди стран нашей географии, став самым быстро развивающимся государством за последние два десятилетия.

Сегодня турецкие бизнесмены видят в Азербайджане уникальные возможности для развития. Мы должны быть теми, кто грамотно использует потенциал этого развития, как в рамках самого роста, так и в форме инвестиций, ускоряющих его темпы", - отметил он.

По словам Ашана, инвесторы и бизнесмены, видя перспективы, готовы вложить свои ресурсы в развитие Азербайджана.

"В Азербайджане есть множество возможностей для тех, кто желает внести свой вклад в его экономическое и социальное богатство. Стоит отметить, что двери для будущих инвестиций открыты в обоих направлениях. Азербайджан приветствует иностранных инвесторов, но также предоставляет своим гражданам возможность участвовать в инвестициях за рубежом. Взаимность здесь играет ключевую роль. Мы ожидаем, что эти взаимные инвестиционные отношения будут укрепляться и развиваться, принося взаимную выгоду обеим сторонам", - добавил он.

В заключение Ашан выразил надежду на то, что Азербайджан будет продолжать процветать не только в торговле, но и в различных аспектах своего общественного и экономического развития, и что взаимные инвестиции между Турцией и Азербайджаном станут фундаментом для устойчивого роста и плодотворного сотрудничества двух стран.

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