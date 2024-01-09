Основные тенденции в финтех-сфере Азербайджана возникают из нефинансовых приложений - Руслан Талыбов

БАКУ/Trend/ - В настоящее время основные тенденции в Азербайджане в финтех-сфере возникают из нефинансовых приложений, которые мы называем "embedded finance" (финансовая технология, входящая в функционал какого-либо нефинансового цифрового сервиса), а также предоставления финансовых услуг в области блокчейна.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Ассоциации финансовых технологий (AzFina) Руслан Талыбов в ходе Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

"В Азербайджане, как и во многих других странах, "embedded finance" становится ключевым направлением развития финтеха. Эта тенденция представляет собой интеграцию финансовых услуг в повседневные нефинансовые приложения и платформы, что упрощает доступ пользователей к таким услугам, как платежи, кредитование и страхование. Это позволяет компаниям, традиционно не связанным с финансовым сектором, предлагать финансовые услуги непосредственно через свои цифровые платформы, улучшая таким образом пользовательский опыт. Кроме того, благодаря внедрению блокчейн технологий в финансовые сервисы, повышается безопасность транзакций и обеспечивается большая прозрачность в финансовых операциях. В целом, эта тенденция может способствовать развитию более инновационной, эффективной и клиентоориентированной финансовой экосистемы в Азербайджане", - отметил он.

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